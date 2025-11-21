Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée swing La Guinguette à Jéjé Bressuire

Soirée swing La Guinguette à Jéjé Bressuire vendredi 21 novembre 2025.

La Guinguette à Jéjé 54 Boulevard du Maréchal Foch Bressuire Deux-Sèvres

Soirée dansante Rock, Swing, Lindy-Hop et West-Coast-Swing animée par Bocadanse. Ouverte au public, entrée libre hors consommations sur place.   .

La Guinguette à Jéjé 54 Boulevard du Maréchal Foch Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 39 30  contact@bocadanse.fr

