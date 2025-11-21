Soirée swing La Guinguette à Jéjé Bressuire
Soirée swing La Guinguette à Jéjé Bressuire vendredi 21 novembre 2025.
Soirée swing
La Guinguette à Jéjé 54 Boulevard du Maréchal Foch Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Soirée dansante Rock, Swing, Lindy-Hop et West-Coast-Swing animée par Bocadanse. Ouverte au public, entrée libre hors consommations sur place. .
La Guinguette à Jéjé 54 Boulevard du Maréchal Foch Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 39 30 contact@bocadanse.fr
English :
German : Soirée swing
Italiano :
Espanol : Soirée swing
L’événement Soirée swing Bressuire a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Bocage Bressuirais