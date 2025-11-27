Soirée Swing Jazz OLALA L’Orangerie Montéléger
Soirée Swing Jazz OLALA L’Orangerie Montéléger jeudi 27 novembre 2025.
Soirée Swing Jazz OLALA
L’Orangerie Domaine du Château Montéléger Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 20:30:00
fin : 2025-11-27 20:30:00
Date(s) :
2025-11-27
Une véritable escapade dans l’ambiance animée du Vieux Carré de la Nouvelle-Orléans !Olala redonne vie avec authenticité au jazz des années folles.
.
L’Orangerie Domaine du Château Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 08 67 31 contact@l-orangerie.fr
English :
A veritable escapade into the lively atmosphere of New Orleans?s Vieux Carré! Olala brings the jazz of the Roaring Twenties back to life with authenticity.
German :
Ein echter Ausflug in die lebendige Atmosphäre des Vieux Carré von New Orleans!Olala erweckt den Jazz der Roaring Twenties auf authentische Weise zu neuem Leben.
Italiano :
Olala fa rivivere con autenticità il jazz dei ruggenti anni Venti.
Espanol :
Olala revive con autenticidad el jazz de los locos años veinte.
L’événement Soirée Swing Jazz OLALA Montéléger a été mis à jour le 2025-11-13 par Valence Romans Tourisme