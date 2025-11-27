Soirée Swing Jazz OLALA L’Orangerie Montéléger

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Swing Jazz OLALA

L’Orangerie Domaine du Château Montéléger Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-27 20:30:00
Une véritable escapade dans l’ambiance animée du Vieux Carré de la Nouvelle-Orléans !Olala redonne vie avec authenticité au jazz des années folles.
L’Orangerie Domaine du Château Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 08 67 31  contact@l-orangerie.fr

English :

A veritable escapade into the lively atmosphere of New Orleans?s Vieux Carré! Olala brings the jazz of the Roaring Twenties back to life with authenticity.

German :

Ein echter Ausflug in die lebendige Atmosphäre des Vieux Carré von New Orleans!Olala erweckt den Jazz der Roaring Twenties auf authentische Weise zu neuem Leben.

Italiano :

Olala fa rivivere con autenticità il jazz dei ruggenti anni Venti.

Espanol :

Olala revive con autenticidad el jazz de los locos años veinte.

