Soirée Swing – Au café théâtre Le Off Lannemezan, 28 juin 2025 20:30, Lannemezan.

Hautes-Pyrénées

Soirée Swing Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Hommages aux grandes figures du jazz

Première partie Wooden Stories Trio musique jazz manouche Guitares et contrebasse

Deuxième partie Collectif de danse Jòia Swing Norma Miller raconte The Whitey’s Lindy Hoppers

Troisième partie Wooden Stories X Jòia Swing Bal swing

Plein tarif 12€ / Tarif réduit 11€. Bar ouvert 1h avant et après le spectacle.

Réservation fortement conseillée sur le site internet www.le-off.com bien par téléphone au 06 62 20 18 66

Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66

English :

Tributes to jazz greats

Opening act: Wooden Stories ? Gypsy jazz trio ? Guitars and double bass

Part Two: Jòia Swing dance collective ? Norma Miller recounts The Whitey?s Lindy Hoppers

Third part: Wooden Stories X Jòia Swing ? Swing ball

Full price: 12? / Reduced price 11?. Bar open 1h before and after the show.

Reservations strongly advised on www.le-off.com or by phone 06 62 20 18 66

German :

Hommage an die großen Persönlichkeiten des Jazz

Erster Teil: Wooden Stories ? Trio Musik Gypsy Jazz ? Gitarren und Kontrabass

Zweiter Teil: Tanzkollektiv Jòia Swing ? Norma Miller erzählt The Whitey?s Lindy Hoppers

Dritter Teil: Wooden Stories X Jòia Swing ? Swing-Ball

Voller Preis 12 ? / Ermäßigter Preis 11?. Die Bar ist 1 Stunde vor und nach der Vorstellung geöffnet.

Reservierungen werden dringend auf der Website www.le-off.com oder telefonisch unter 06 62 20 18 66 empfohlen

Italiano :

Tributi alle grandi figure del jazz

Opening act: Wooden Stories ? Trio jazz gitano ? Chitarre e contrabbasso

Seconda parte: Jòia Swing dance collective ? Norma Miller racconta The Whitey’s Lindy Hoppers

Terza parte: Wooden Stories X Jòia Swing ? Ballo swing

Prezzo intero: 12 € / Prezzo ridotto: 11?. Bar aperto 1 ora prima e dopo lo spettacolo.

Prenotazione vivamente consigliata tramite il sito www.le-off.com o per telefono al numero 06 62 20 18 66

Espanol :

Homenajes a las grandes figuras del jazz

Actuación de apertura: Wooden Stories ? Trío de jazz gitano ? Guitarras y contrabajo

Segunda parte: Colectivo de baile Jòia Swing ? Norma Miller cuenta The Whitey’s Lindy Hoppers

Tercera parte: Wooden Stories X Jòia Swing ? Baile Swing

Precio completo: 12 euros / Precio reducido: 11?. Bar abierto 1 hora antes y después del espectáculo.

Se recomienda encarecidamente reservar a través de la página web www.le-off.com o por teléfono en el 06 62 20 18 66

