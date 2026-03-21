Soirée symphonie vins et chocolats Château de Tiregand Creysse

Soirée symphonie vins et chocolats

Château de Tiregand 1 Route Des Chais de Tiregand Creysse Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Venez vivre une expérience gourmande autour des accords vins et chocolats

Au programme

• Visite guidée des chais de nuit

• Dégustation de 5 vins du domaine

• Accords avec 5 chocolats du Maître chocolatier Hervé Robin

Le Maître chocolatier Hervé Robin et le vigneron Côme Piat seront présents pour partager leur savoir-faire et échanger avec vous tout au long de la soirée.

Vous découvrirez également en avant-première les créations de Pâques du Maître chocolatier.

Places limitées Sur Réservation .

Château de Tiregand 1 Route Des Chais de Tiregand Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 21 08 contact@chateau-de-tiregand.com

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English : Soirée symphonie vins et chocolats

L’événement Soirée symphonie vins et chocolats Creysse a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides