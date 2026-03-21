Soirée symphonie vins et chocolats Château de Tiregand Creysse
Soirée symphonie vins et chocolats Château de Tiregand Creysse mercredi 25 mars 2026.
Soirée symphonie vins et chocolats
Château de Tiregand 1 Route Des Chais de Tiregand Creysse Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Venez vivre une expérience gourmande autour des accords vins et chocolats
Au programme
• Visite guidée des chais de nuit
• Dégustation de 5 vins du domaine
• Accords avec 5 chocolats du Maître chocolatier Hervé Robin
Le Maître chocolatier Hervé Robin et le vigneron Côme Piat seront présents pour partager leur savoir-faire et échanger avec vous tout au long de la soirée.
Vous découvrirez également en avant-première les créations de Pâques du Maître chocolatier.
Places limitées Sur Réservation .
Château de Tiregand 1 Route Des Chais de Tiregand Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 21 08 contact@chateau-de-tiregand.com
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English : Soirée symphonie vins et chocolats
L’événement Soirée symphonie vins et chocolats Creysse a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides