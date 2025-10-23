Soirée table ronde santé infantile Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris

Soirée table ronde santé infantile Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris jeudi 23 octobre 2025.

La grossesse et la petite enfance sont des périodes particulièrement sensibles : l’exposition à ces polluants peut avoir des conséquences durables sur la santé future des enfants. Pourtant, de nombreux parents et professionnel·le·s de la petite enfance manquent encore d’informations sur les bons gestes à adopter.

C’est pourquoi nous organisons cette table ronde autour de la santé infantile :

Rendez-vous le jeudi 23 Octobre à 19h à la Maison des Canaux pour échanger avec notre expert :

André CICOLELLA, chimiste, toxicologue et président du Réseau Environnement Santé

L’objectif de cette rencontre est de sensibiliser, d’informer et de proposer des solutions simples et accessibles. Cet évènement s’inscrit dans le cadre du projet Territoire zéro déchet sur le bassin de la Villette, coordonné par la mairie du 19e et animé par Zero Waste Paris.

Perturbateurs endocriniens et PFAS : protéger la santé des tout-petits, c’est possible ! On les retrouve dans de nombreux produits du quotidien (aliments, petits pots industriels en plastique, jouets, etc.). Pourtant, quelques gestes simples peuvent réduire l’exposition.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

