Soirée table ronde Une histoire d’eau dans les Landes Pôle animation Labouheyre Labouheyre

Soirée table ronde Une histoire d’eau dans les Landes

Pôle animation Labouheyre 106 rue Alexandre Léon Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24 21:00:00

Date(s) :

2026-04-24

De son histoire à ses enjeux actuels, la table ronde Une histoire d’eau dans les Landes réunira des intervenants qui partageront leur expertise et leur regard sur la place et l’avenir de l’eau dans notre territoire landais.

De son histoire à ses enjeux actuels, la table ronde Une histoire d’eau dans les Landes réunira des intervenants qui partageront leur expertise et leur regard sur la place et l’avenir de l’eau dans notre territoire landais.

Intervenants

Jean-Jacques FÉNIÉ, Agrégé de géographie et spécialiste de la toponymie occitane.

Joël MILLET, Président de l’APPMA des Vallées de la Leyre

Bénédicte BOYRIE-FÉNIÉ, Docteure en géographie historique et spécialiste de la toponymie occitane.

Laurent DEGRAVE, Technicien médiateur rivière au Parc Naturel Régionnal des Lnades de Gascogne

Paul VIGNERES, Président de l’association La Faune Landaise

Vendredi 24 avril à 18h30, au Pôle Animation de Labouheyre suivi d’un pot de l’amitié, moment convivial propice aux échanges informels. .

Pôle animation Labouheyre 106 rue Alexandre Léon Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 53 11 animationmairie@labouheyre.fr

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English : Soirée table ronde Une histoire d’eau dans les Landes

From its history to current issues, the round table Une histoire d?eau dans les Landes (A history of water in the Landes) will bring together speakers to share their expertise and their views on the place and future of water in the Landes region.

L’événement Soirée table ronde Une histoire d’eau dans les Landes Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cœur Haute Lande