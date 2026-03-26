Soirée table ronde Une histoire d’eau dans les Landes Pôle animation Labouheyre Labouheyre
Soirée table ronde Une histoire d’eau dans les Landes Pôle animation Labouheyre Labouheyre vendredi 24 avril 2026.
Soirée table ronde Une histoire d’eau dans les Landes
Pôle animation Labouheyre 106 rue Alexandre Léon Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24 21:00:00
Date(s) :
2026-04-24
De son histoire à ses enjeux actuels, la table ronde Une histoire d’eau dans les Landes réunira des intervenants qui partageront leur expertise et leur regard sur la place et l’avenir de l’eau dans notre territoire landais.
De son histoire à ses enjeux actuels, la table ronde Une histoire d’eau dans les Landes réunira des intervenants qui partageront leur expertise et leur regard sur la place et l’avenir de l’eau dans notre territoire landais.
Intervenants
Jean-Jacques FÉNIÉ, Agrégé de géographie et spécialiste de la toponymie occitane.
Joël MILLET, Président de l’APPMA des Vallées de la Leyre
Bénédicte BOYRIE-FÉNIÉ, Docteure en géographie historique et spécialiste de la toponymie occitane.
Laurent DEGRAVE, Technicien médiateur rivière au Parc Naturel Régionnal des Lnades de Gascogne
Paul VIGNERES, Président de l’association La Faune Landaise
Vendredi 24 avril à 18h30, au Pôle Animation de Labouheyre suivi d’un pot de l’amitié, moment convivial propice aux échanges informels. .
Pôle animation Labouheyre 106 rue Alexandre Léon Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 53 11 animationmairie@labouheyre.fr
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English : Soirée table ronde Une histoire d’eau dans les Landes
From its history to current issues, the round table Une histoire d?eau dans les Landes (A history of water in the Landes) will bring together speakers to share their expertise and their views on the place and future of water in the Landes region.
L’événement Soirée table ronde Une histoire d’eau dans les Landes Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cœur Haute Lande
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