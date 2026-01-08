Soirée Tac-Tik Campus de projets de Secondigny Secondigny

Soirée Tac-Tik

Campus de projets de Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Soirée Tac-Tik et jeux de société au Campus des Projets.

Ouvert à tous.

Sur inscription.

Pensez à apporter votre jeu de Tac-Tik.

Possibilité de pique niquer sur place. .

Campus de projets de Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 44 54 92 DUPONTAN@cc-parthenay-gatine.fr

