Soirée Tac-Tik Campus de projets de Secondigny Secondigny

Campus de projets de Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres
Soirée Tac-Tik et jeux de société au Campus des Projets.
Ouvert à tous.
Sur inscription.
Pensez à apporter votre jeu de Tac-Tik.
Possibilité de pique niquer sur place. .
Campus de projets de Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 44 54 92 DUPONTAN@cc-parthenay-gatine.fr
