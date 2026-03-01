Soirée Tacos Café Enez Douarnenez

Soirée Tacos

Café Enez 5 Place des Halles Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Soirée tacos , préparés avec amour par l’équipe du café enez avec les produits du coin (8-10€) .

Café Enez 5 Place des Halles Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 37 36 12 27

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English : Soirée Tacos

L’événement Soirée Tacos Douarnenez a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PAYS DE DOUARNENEZ