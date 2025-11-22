Soirée tagliatelles Salle des fêtes Lavergne
Soirée tagliatelles Salle des fêtes Lavergne samedi 22 novembre 2025.
Soirée tagliatelles
Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-22
2025-11-22
Venez nombreux à la soirée tagliatelles organisée par l’association Amicale Laïque. Au menu potage, tagliatelles à la carbonara, fromage, dessert, vin et café compris. Réservation avant le 18 novembre !
English : Soirée tagliatelles
Come one, come all to the tagliatelle evening organized by the Amicale Laïque association. Menu: soup, tagliatelle carbonara, cheese, dessert, wine and coffee included. Book before November 18!
German : Soirée tagliatelles
Kommen Sie zahlreich zum Tagliatelle-Abend, der vom Verein Amicale Laïque organisiert wird. Auf dem Menü stehen: Suppe, Tagliatelle Carbonara, Käse, Dessert, Wein und Kaffee inklusive. Reservierung vor dem 18. November!
Italiano :
Venite tutti alla serata di tagliatelle organizzata dall’associazione Amicale Laïque. Nel menu: zuppa, tagliatelle alla carbonara, formaggio, dessert, vino e caffè inclusi. Prenotate prima del 18 novembre!
Espanol : Soirée tagliatelles
Venid todos a la velada de tagliatelle organizada por la asociación Amicale Laïque. Menú: sopa, tagliatelle carbonara, queso, postre, vino y café incluidos. Reserva antes del 18 de noviembre
