Soirée tagliatelles Salle des fêtes Lavergne

Soirée tagliatelles

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Venez nombreux à la soirée tagliatelles organisée par l’association Amicale Laïque. Au menu potage, tagliatelles à la carbonara, fromage, dessert, vin et café compris. Réservation avant le 18 novembre !

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 49 20 22

English : Soirée tagliatelles

Come one, come all to the tagliatelle evening organized by the Amicale Laïque association. Menu: soup, tagliatelle carbonara, cheese, dessert, wine and coffee included. Book before November 18!

German : Soirée tagliatelles

Kommen Sie zahlreich zum Tagliatelle-Abend, der vom Verein Amicale Laïque organisiert wird. Auf dem Menü stehen: Suppe, Tagliatelle Carbonara, Käse, Dessert, Wein und Kaffee inklusive. Reservierung vor dem 18. November!

Italiano :

Venite tutti alla serata di tagliatelle organizzata dall’associazione Amicale Laïque. Nel menu: zuppa, tagliatelle alla carbonara, formaggio, dessert, vino e caffè inclusi. Prenotate prima del 18 novembre!

Espanol : Soirée tagliatelles

Venid todos a la velada de tagliatelle organizada por la asociación Amicale Laïque. Menú: sopa, tagliatelle carbonara, queso, postre, vino y café incluidos. Reserva antes del 18 de noviembre

