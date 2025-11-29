Soirée Tahiti Salle des fêtes de Tourny Vexin-sur-Epte

Soirée Tahiti

Samedi 29 novembre 20h

Salle des fêtes de Tourny (Rue du West)

Le comité des fêtes de Tourny vous invite à une soirée festive aux couleurs de la Polynésie. Laissez-vous emporter par un spectacle de danse tahitienne et initiez-vous au tamuré pour plonger dans l’ambiance des îles.

Un menu exotique (entrée, plat, dessert) préparé sur place, accompagné d’un punch offert, viendra éveiller vos papilles. La fête se poursuivra ensuite sur la piste avec DJ Rod, pour danser jusqu’au bout de la nuit.

️ Tarifs 35 € par adulte 13 € pour les enfants de moins de 10 ans

Réservations 07 72 10 44 41

tournyfaitsonshow@gmail.com .

