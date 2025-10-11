Soirée Tahitienne au Calebassier Restaurant le Calebassier Lesparre-Médoc
Soirée Tahitienne au Calebassier Restaurant le Calebassier Lesparre-Médoc samedi 11 octobre 2025.
Soirée Tahitienne au Calebassier
Restaurant le Calebassier 37 Rue Jean Jacques Rousseau Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le restaurant le Calebassier de Lesparre organise un repas spectacle autour de la Polynésie.
Musiciens et danseurs vous ferons passer une soirée festive et chaleureuse.
Au menu cocktail de bienvenue « Maitai » ; Thon à la tahitienne ; Poulet Fafa ; Poe banane.
La réservation est fortement conseillée. .
Restaurant le Calebassier 37 Rue Jean Jacques Rousseau Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 16 15 68
English : Soirée Tahitienne au Calebassier
German : Soirée Tahitienne au Calebassier
Italiano :
Espanol : Soirée Tahitienne au Calebassier
L’événement Soirée Tahitienne au Calebassier Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Médoc-Vignoble