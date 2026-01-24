Soirée talo Gotein-Libarrenx

Soirée talo

L’Association des Parents d’Élèves de Gotein-Libarrenx vous propose une soirée talo et vente à emporter.

Vous pourrez les déguster sur place et dans une ambiance musicale avec les musiciens des Amis du Château. Vous aurez le choix entre

– talo raclette (ventrêche + fromage à raclette),

– talo mixte (ventrêche + fromage de brebis),

– talo unique (un seul ingrédient),

– talo nutella.

Buvette sur place. Vous pouvez également les emporter chez vous commandes avant le 04 février. Les bénéfices des ventes aideront à financer des sorties scolaires. .

