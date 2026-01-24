Soirée talo Gotein-Libarrenx
Soirée talo Gotein-Libarrenx vendredi 6 février 2026.
Salle municipale Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
L’Association des Parents d’Élèves de Gotein-Libarrenx vous propose une soirée talo et vente à emporter.
Vous pourrez les déguster sur place et dans une ambiance musicale avec les musiciens des Amis du Château. Vous aurez le choix entre
– talo raclette (ventrêche + fromage à raclette),
– talo mixte (ventrêche + fromage de brebis),
– talo unique (un seul ingrédient),
– talo nutella.
Buvette sur place. Vous pouvez également les emporter chez vous commandes avant le 04 février. Les bénéfices des ventes aideront à financer des sorties scolaires. .
Salle municipale Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 93 57 02
