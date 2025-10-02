Soirée Tango Argentin Le Hangar Zéro Le Havre
Soirée Tango Argentin Le Hangar Zéro Le Havre jeudi 2 octobre 2025.
Soirée Tango Argentin
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 19:00:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Le Hangar Zéro vous invite à une soirée autour du tango argentin, cette danse envoûtante et universelle, née sur les quais de Buenos Aires… Et dont l’histoire est intimement liée à celle du port du Havre
Au programme danse libre, ambiance chaleureuse, rencontres, démonstrations… Que vous soyez danseur confirmé ou curieux de découvrir, tout le monde est bienvenu !
Un moment de partage et d’élégance, à vivre en musique au cœur du Hangar Zéro.
Ambiance garantie, convivialité assurée .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
English : Soirée Tango Argentin
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Tango Argentin Le Havre a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie