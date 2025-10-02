Soirée Tango Argentin Le Hangar Zéro Le Havre

Soirée Tango Argentin Le Hangar Zéro Le Havre jeudi 2 octobre 2025.

Soirée Tango Argentin

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Le Hangar Zéro vous invite à une soirée autour du tango argentin, cette danse envoûtante et universelle, née sur les quais de Buenos Aires… Et dont l’histoire est intimement liée à celle du port du Havre

Au programme danse libre, ambiance chaleureuse, rencontres, démonstrations… Que vous soyez danseur confirmé ou curieux de découvrir, tout le monde est bienvenu !

Un moment de partage et d’élégance, à vivre en musique au cœur du Hangar Zéro.

Ambiance garantie, convivialité assurée .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

English : Soirée Tango Argentin

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Tango Argentin Le Havre a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie