Soirée Tango Wattwiller

Lieu dit du Hirtzenstein Wattwiller Haut-Rhin
Début : Mercredi 2026-02-25 19:00:00
2026-02-25
Soirée tango avec danse, démonstration, dîner et DJ. Une ambiance latine et festive pour tous.
Une soirée passionnée autour du tango avec démonstrations, danse, dîner, cocktails et DJ. Que vous dansiez ou admiriez, laissez-vous séduire par l'ambiance latine et festive.
Lieu dit du Hirtzenstein Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 00 00 info@domaineduhirtz.com
English :
Tango evening with dance, demonstration, dinner and DJ. A festive Latin atmosphere for all.
