Soirée Tap Take Over Giffaumont-Champaubert

Soirée Tap Take Over Giffaumont-Champaubert samedi 11 octobre 2025.

Soirée Tap Take Over

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Tout public

En français “prise de contrôle des tireuses”. Le principe est simple

On invite une brasserie artisanale chez nous.

Elle prend le contrôle de nos tireuses.

Et toute la soirée, vous pouvez déguster plusieurs de ses bières, directement à la pression.

Bref une immersion totale dans l’univers d’une brasserie. L’occasion de découvrir des styles, d’échanger avec les brasseurs, et de voyager… sans bouger du comptoir.

Brasserie invitée: LES INTENABLES .

Le Bourricot Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est lebourricot51@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Tap Take Over Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne