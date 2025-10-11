Soirée Tap Take Over Giffaumont-Champaubert
Soirée Tap Take Over Giffaumont-Champaubert samedi 11 octobre 2025.
Soirée Tap Take Over
Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Tout public
En français “prise de contrôle des tireuses”. Le principe est simple
On invite une brasserie artisanale chez nous.
Elle prend le contrôle de nos tireuses.
Et toute la soirée, vous pouvez déguster plusieurs de ses bières, directement à la pression.
Bref une immersion totale dans l’univers d’une brasserie. L’occasion de découvrir des styles, d’échanger avec les brasseurs, et de voyager… sans bouger du comptoir.
Brasserie invitée: LES INTENABLES .
Le Bourricot Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est lebourricot51@gmail.com
