Soirée Tapas à la ferme Chemin du Peyras Quartier Rimoula Campan

Soirée Tapas à la ferme Chemin du Peyras Quartier Rimoula Campan vendredi 15 août 2025.

Soirée Tapas à la ferme

Chemin du Peyras Quartier Rimoula CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 18:00:00

fin : 2025-08-15 22:00:00

Date(s) :

2025-08-15

Marché de producteurs et artisans locaux confitures, sorbets, vins, bières, fromages, charcuteries, etc… Mais aussi animations et concerts gratuits.

Prévoir de l’espèce car beaucoup de producteurs ne prennent pas la carte bancaire. .

Chemin du Peyras Quartier Rimoula CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 59 73 83

English :

Market with local producers and craftsmen: jams, sorbets, wines, beers, cheeses, charcuterie, etc… Also entertainment and free concerts.

German :

Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern: Marmeladen, Sorbets, Weine, Biere, Käse, Wurstwaren, etc. Aber auch kostenlose Unterhaltung und Konzerte.

Italiano :

Un mercato con produttori locali e artigiani che vendono marmellate, sorbetti, vini, birre, formaggi, salumi e altro ancora… Inoltre, intrattenimento e concerti gratuiti.

Espanol :

Un mercado con productores y artesanos locales que venden mermeladas, sorbetes, vinos, cervezas, quesos, embutidos y mucho más… Además de espectáculos y conciertos gratuitos.

L’événement Soirée Tapas à la ferme Campan a été mis à jour le 2025-07-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65