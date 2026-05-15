SOIRÉE TAPAS Cabanac-Séguenville
SOIRÉE TAPAS Cabanac-Séguenville samedi 6 juin 2026.
Cabanac-Séguenville
SOIRÉE TAPAS
AU HANGAR Cabanac-Séguenville Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le Comité des fêtes de Cabanac-Séguenville vous invite à une soirée Tapas !
Venez nous retrouver pour une soirée tapas avec une animation musicale le samedi 6 juin 2026, au hangar de Séguenville, à partir de 19h30.
Buvette et restauration sur place.
Tarif: 12€/plateau de tapas
Inscriptions obligatoires au 06.78.54.11.44 jusqu’au 24 mai 2026.
On vous attend nombreux! 12 .
AU HANGAR Cabanac-Séguenville 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 64 22 contact@cabanac-seguenville.fr
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English :
The Comité des fêtes de Cabanac-Séguenville invites you to a Tapas evening!
L’événement SOIRÉE TAPAS Cabanac-Séguenville a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE