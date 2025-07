Soirée Tapas Au casino Capvern

Soirée Tapas Au casino Capvern jeudi 14 août 2025 19:30:00.

Soirée Tapas

Au casino 1500 rue de Goutillou Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-14 19:30:00

fin : 2025-08-14 20:30:00

2025-08-14

Le casino de Capvern vous invite à une soirée tapas gratuite dans une ambiance conviviale et festive.

Au casino 1500 rue de Goutillou Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 04 13

English :

The Capvern casino invites you to a free tapas evening in a friendly, festive atmosphere.

German :

Das Casino von Capvern lädt Sie zu einem kostenlosen Tapas-Abend in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre ein.

Italiano :

Il casinò Capvern vi invita a una serata di tapas gratuita in un’atmosfera amichevole e festosa.

Espanol :

El casino Capvern le invita a una velada de tapas gratuitas en un ambiente agradable y festivo.

