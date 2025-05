Soirée Tapas chez le vigneron – Ottrott, 13 juin 2025 19:00, Ottrott.

Bas-Rhin

Soirée Tapas chez le vigneron 11 Rue des Fleurs Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-13 19:00:00

fin : 2025-06-13 23:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Venez profiter, en toute convivialité, d’une belle soirée musicale accompagnée du groupe ‘The Fabulous Blues Band’ ! L’occasion de déguster les vins du domaine autour de délicieuses spécialités espagnoles.

Venez profiter d’une soirée chaleureuse et festive au cœur du vignoble alsacien !

Au programme

– Dégustation de nos vins du domaine, bières, cocktails et soft

– Assortiment de tapas gourmands

– Ambiance musicale assurée par The Fabulous Blues Band

Sur réservation uniquement .

11 Rue des Fleurs

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 98 06 contact@fritzschmitt.com

English :

Come and enjoy a convivial evening of music with ‘The Fabulous Blues Band’! An opportunity to taste the estate’s wines and enjoy delicious Spanish specialities.

German :

Genießen Sie in geselliger Runde einen schönen musikalischen Abend, begleitet von der Gruppe ‘The Fabulous Blues Band’! Die Gelegenheit, die Weine des Weinguts bei leckeren spanischen Spezialitäten zu verkosten.

Italiano :

Venite a godervi una splendida serata di musica con la Fabulous Blues Band! È l’occasione per degustare i vini della tenuta e assaporare deliziose specialità spagnole.

Espanol :

Venga a disfrutar de una maravillosa velada musical con The Fabulous Blues Band Esta es su oportunidad de degustar los vinos de la finca y disfrutar de deliciosas especialidades españolas.

L’événement Soirée Tapas chez le vigneron Ottrott a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile