Soirée Tapas Comité des fêtes d’Ousse Suzan Ousse-Suzan

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Venez nombreux déguster le repas proposé par le Comité des fêtes d’Ousse Suzan
Assiette à partir de 12 euros
Au menu
Sangrias, tortilla, charcuterie et assortiment de tapas
Inscription avant le 1 mars
Salle des fêtes Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 30 40 98
English : Soirée Tapas Comité des fêtes d’Ousse Suzan
Come and enjoy the meal proposed by the Comité des fêtes d’Ousse Suzan
Plate from 12 euros
On the menu:
Sangrias, tortilla, charcuterie and assorted tapas
Register before March 1
