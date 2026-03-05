Soirée Tapas Comité des fêtes d’Ousse Suzan

Salle des fêtes Ousse-Suzan Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez nombreux déguster le repas proposé par le Comité des fêtes d’Ousse Suzan

Assiette à partir de 12 euros

Au menu

Sangrias, tortilla, charcuterie et assortiment de tapas

Inscription avant le 1 mars

Salle des fêtes Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 30 40 98

English : Soirée Tapas Comité des fêtes d’Ousse Suzan

Come and enjoy the meal proposed by the Comité des fêtes d’Ousse Suzan

Plate from 12 euros

On the menu:

Sangrias, tortilla, charcuterie and assorted tapas

Register before March 1

L’événement Soirée Tapas Comité des fêtes d’Ousse Suzan Ousse-Suzan a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Morcenx