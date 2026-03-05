Soirée Tapas Comité des fêtes d’Ousse Suzan Ousse-Suzan

Soirée Tapas Comité des fêtes d’Ousse Suzan Ousse-Suzan samedi 7 mars 2026.

Salle des fêtes Ousse-Suzan Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
Venez nombreux déguster le repas proposé par le Comité des fêtes d’Ousse Suzan

Assiette à partir de 12 euros
Au menu
Sangrias, tortilla, charcuterie et assortiment de tapas

Inscription avant le 1 mars
Salle des fêtes Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 30 40 98 

English : Soirée Tapas Comité des fêtes d’Ousse Suzan

Come and enjoy the meal proposed by the Comité des fêtes d’Ousse Suzan

Plate from 12 euros
On the menu:
Sangrias, tortilla, charcuterie and assorted tapas

Register before March 1

