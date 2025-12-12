Soirée tapas

Salle des fêtes Commensacq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Et si vous veniez fêter Noël en avance avec le Comité des Fêtes de Commensacq !

3ème éditions de nôtre soirée Tapas.

Viens savourer nos tapas en famille, entre amis ou avec tes voisins dans une ambiance chaleureuse et conviviale! .

Salle des fêtes Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 48 23 10

English :

L’événement Soirée tapas Commensacq a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Cœur Haute Lande