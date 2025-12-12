Soirée tapas Commensacq
Soirée tapas Commensacq samedi 20 décembre 2025.
Soirée tapas
Salle des fêtes Commensacq Landes
Tarif : – –
2025-12-20
Et si vous veniez fêter Noël en avance avec le Comité des Fêtes de Commensacq !
3ème éditions de nôtre soirée Tapas.
Viens savourer nos tapas en famille, entre amis ou avec tes voisins dans une ambiance chaleureuse et conviviale! .
Salle des fêtes Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 48 23 10
