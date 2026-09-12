Soirée tapas concert CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse

Informations pratiques

Castelnau-Rivière-Basse

Soirée tapas concert

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 4 Rue Pommadère Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Castel Bar vous invite à une soirée placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur !

Venez découvrir LaRousse & Les Petits Roberts, un trio musical à géométrie variable qui révisera pour vous le répertoire de la chanson française dans une ambiance festive et chaleureuse.

Pour accompagner cette soirée rythmée et joyeuse, le bar vous propose un service de tapas dès 19h00 avant le lancement du concert.

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CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 4 Rue Pommadère Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 90 01

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English :

Castel Bar invites you to an evening filled with music and good cheer!

Come discover LaRousse & Les Petits Roberts, a musical trio with a flexible lineup that will perform a fresh take on the French chanson repertoire in a warm and festive atmosphere.

To complement this lively and joyful evening, the bar will be serving tapas starting at 7:00 p.m., before the concert begins.

L’événement Soirée tapas concert Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-08-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65