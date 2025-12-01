Soirée tapas et concert piano Arrens Arrens-Marsous
Soirée tapas et concert piano Arrens Arrens-Marsous jeudi 18 décembre 2025.
Soirée tapas et concert piano
Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 19:00:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Soirée tapas au restaurant l’Isard perché d’Arrens.
Avec concert de piano de Xavier Bressy.
– Participation libre.
– Organisé par l’association Opus 65. .
Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 68 47 60
English :
Tapas evening at Arrens’ Isard perché restaurant.
With piano concert by Xavier Bressy.
L’événement Soirée tapas et concert piano Arrens-Marsous a été mis à jour le 2025-12-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65