Soirée tapas et concert piano

Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 19:00:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Soirée tapas au restaurant l’Isard perché d’Arrens.

Avec concert de piano de Xavier Bressy.

– Participation libre.

– Organisé par l’association Opus 65. .

Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 68 47 60

English :

Tapas evening at Arrens’ Isard perché restaurant.

With piano concert by Xavier Bressy.

L’événement Soirée tapas et concert piano Arrens-Marsous a été mis à jour le 2025-12-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65