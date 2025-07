Soirée tapas et musique Le Poët-Célard

Soirée tapas et musique Le Poët-Célard vendredi 25 juillet 2025.

Soirée tapas et musique

Château de Poët-Célard Le Poët-Célard Drôme

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Avec l’intervention de Kim & Kouamé

“Pour une expérience musicale mêlant alchimie, joie de vivre et un brin de folie !”

Château de Poët-Célard Le Poët-Célard 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 97 19 84 chateaudupoetcelard@gmail.com

English :

With the participation of Kim & Kouamé

for a musical experience combining alchemy, joie de vivre and a touch of madness!

German :

Mit der Intervention von Kim & Kouamé

für ein musikalisches Erlebnis, das Alchemie, Lebensfreude und eine Prise Verrücktheit miteinander verbindet!

Italiano :

Con Kim & Kouamé

per un’esperienza musicale che unisce alchimia, gioia di vivere e un tocco di follia!

Espanol :

Con Kim & Kouamé

una experiencia musical que combina alquimia, alegría de vivir y un toque de locura

