SOIRÉE TAPAS ET ROCK – Le Poujol-sur-Orb, 24 mai 2025 07:00, Le Poujol-sur-Orb.

Hérault

SOIRÉE TAPAS ET ROCK Place de l’Imbaïsse Le Poujol-sur-Orb Hérault

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Soirée Tapas & Rock organisée par le PEP’S Poujolais.

Le groupe Rockzyla animera la soirée.

Boissons et restauration sur place (assiette charcuterie-fromage 10€ assiette végé 10€ barquette de frite 3€)

Réservation auprès de Cindy au 06 30 53 67 83 ou Laurent au 06 19 17 06 71

Venez nombreux pour une soirée pleine de musiques, de saveurs et de bonne humeur !

Place de l’Imbaïsse

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 6 19 17 06 71

English :

Tapas & Rock evening organized by PEP’S Poujolais.

The band Rockzyla will entertain the evening.

Drinks and food on site (charcuterie and cheese platter 10? veggie plate 10? french fries 3?)

Bookings can be made with Cindy on 06 30 53 67 83 or Laurent on 06 19 17 06 71

Come one, come all for an evening full of music, flavors and good humor!

German :

Tapas- & Rockabend, organisiert vom PEP’S Poujolais.

Die Gruppe Rockzyla wird den Abend moderieren.

Getränke und Essen vor Ort (Wurst- und Käseteller 10? vegetarischer Teller 10? schale mit Pommes frites 3?)

Reservierungen bei Cindy unter 06 30 53 67 83 oder Laurent unter 06 19 17 06 71

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie einen Abend voller Musik, Geschmack und guter Laune!

Italiano :

Serata Tapas & Rock organizzata da PEP’S Poujolais.

La band Rockzyla intratterrà la serata.

Bevande e cibo in loco (tagliere di salumi e formaggi 10? piatto vegetariano 10? patatine fritte 3?)

Le prenotazioni possono essere effettuate presso Cindy allo 06 30 53 67 83 o Laurent allo 06 19 17 06 71

Venite tutti per una serata piena di musica, sapori e buon umore!

Espanol :

Velada de tapas y rock organizada por PEP’S Poujolais.

El grupo Rockzyla amenizará la velada.

Bebidas y comida in situ (tabla de embutidos y quesos 10? plato vegetariano 10? patatas fritas 3?)

Para reservar, llame a Cindy al 06 30 53 67 83 o a Laurent al 06 19 17 06 71

Vengan todos a disfrutar de una velada llena de música, sabores y buen humor

L’événement SOIRÉE TAPAS ET ROCK Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2025-05-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB