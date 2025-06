SOIRÉE TAPAS & FEU DE LA SAINT JEAN Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 28 juin 2025 19:30

Haute-Garonne

SOIRÉE TAPAS & FEU DE LA SAINT JEAN Place du Général de Gaulle ANGONIA Martres-Tolosane Haute-Garonne

Début : 2025-06-28 19:30:00

2025-06-28

La CRIM vous attend pour allumer le feu le samedi 28 juin !

Place du Général de Gaulle ANGONIA

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 80 02

English :

CRIM is waiting for you to light the fire on Saturday, June 28!

German :

CRIM erwartet Sie, um am Samstag, dem 28. Juni, das Feuer zu entzünden!

Italiano :

CRIM vi aspetta per accendere il fuoco sabato 28 giugno!

Espanol :

¡El CRIM te espera para encender el fuego el sábado 28 de junio!

