Soirée tapas Latrille

Salle des fêtes Latrille Landes
Tarif : – –
A.C.C.A de Latrille
Soirée TAPAS
Dl 31 JANVIER pair 19h au Foyer de Latrille
Assiette charcuterie 6 du chasseur terroir
Animation Bodéga ATLANTIC SHOW
Formule Tapas CHASSEUR 10€
PLAT • Saucisse de sanglier • Pavé de cerf • Patatas bravas
DESSERT • Tarte poire chocolat
Formule Tapas TERROIR 10€
PLAT • Chistorra • Coeur de canard • Patatas bravas DESSERT • Tarte poire chocolat
LICENCE IV
Sur réservation uniquement par SMS au plus tard le 26 janvier CORNUT HUGO 06 87 90 44 19 .
Salle des fêtes Latrille 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 90 44 19
English : Soirée tapas
