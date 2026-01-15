Soirée tapas

Salle des fêtes Latrille Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

A.C.C.A de Latrille

Soirée TAPAS

Dl 31 JANVIER pair 19h au Foyer de Latrille

Assiette charcuterie 6 du chasseur terroir

Animation Bodéga ATLANTIC SHOW

Formule Tapas CHASSEUR 10€

PLAT • Saucisse de sanglier • Pavé de cerf • Patatas bravas

DESSERT • Tarte poire chocolat

Formule Tapas TERROIR 10€

PLAT • Chistorra • Coeur de canard • Patatas bravas DESSERT • Tarte poire chocolat

LICENCE IV

Sur réservation uniquement par SMS au plus tard le 26 janvier CORNUT HUGO 06 87 90 44 19 .

Salle des fêtes Latrille 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 90 44 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée tapas

L’événement Soirée tapas Latrille a été mis à jour le 2026-01-13 par Tourisme Aire Eugénie