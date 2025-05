Soirée tapas – Salle des fêtes Lescurry, 28 mai 2025 19:30, Lescurry.

Hautes-Pyrénées

Soirée tapas Salle des fêtes LESCURRY Lescurry Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 19:30:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Le comité des fêtes vous invite à une soirée conviviale ouverte à tous.

Au programme, dès 19h30 tapas animés par Los Santayres suivi d’unconcert avec l’orchestre ADN.

.

Salle des fêtes LESCURRY

Lescurry 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 52 90 mairie.lescurry@wanadoo.fr

English :

The Festival Committee invites you to a convivial evening open to all.

On the program: from 7:30pm, tapas hosted by Los Santayres, followed by a concert by the ADN orchestra.

German :

Das Festkomitee lädt Sie zu einem geselligen Abend ein, an dem jeder teilnehmen kann.

Auf dem Programm stehen ab 19:30 Uhr Tapas mit Musik von Los Santayres und anschließend ein Konzert mit dem ADN-Orchester.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti vi invita a una serata conviviale aperta a tutti.

In programma: dalle 19.30, tapas offerte da Los Santayres, seguite da un concerto dell’orchestra ADN.

Espanol :

La comisión de fiestas le invita a una velada de convivencia abierta a todos.

En el programa: a partir de las 19.30 h, tapas a cargo de Los Santayres, seguidas de un concierto de la orquesta ADN.

L’événement Soirée tapas Lescurry a été mis à jour le 2025-05-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65