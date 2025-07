Soirée Tapas Mauvezin-d’Armagnac

Soirée Tapas Mauvezin-d’Armagnac samedi 5 juillet 2025.

Soirée Tapas

Salle des Fêtes Mauvezin-d’Armagnac Landes

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Un florilège de tapas à déguster tous ensemble dans la bonne humeur !

Il y en aura pour tous les goûts Charcuterie Fromage / Moules à la plancha /Accras de morue Calamars / Coeurs de canard / Araignée de Porc / Entrecôte Frites / Frites et Dessert.

Inscriptions jusqu’au 29 Juin.

Salle des Fêtes Mauvezin-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 25 04 01

English : Soirée Tapas

An anthology of tapas for all to enjoy together!

There’s something for everyone: Charcuterie Cheese / Mussels a la plancha / Codfish accras Squid / Duck hearts / Pork spider / Entrecôte French fries / French fries and dessert.

Registration until June 29.

German : Soirée Tapas

Eine Auswahl an Tapas, die Sie gemeinsam in guter Stimmung genießen können!

Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein: Wurstwaren Käse / Muscheln à la plancha / Kabeljau-Accras Calamari / Entenherzen / Schweinespinne / Entrecôte Pommes frites / Pommes frites und Dessert.

Anmeldungen bis zum 29. Juni.

Italiano :

Una serie di tapas da gustare insieme in allegria!

Ce n’è per tutti i gusti: Salumi Formaggi / Cozze a la plancha / Baccalà Calamari / Cuori d’anatra / Ragno di maiale / Entrecote Patatine / Patatine e dessert.

Iscrizioni fino al 29 giugno.

Espanol : Soirée Tapas

Un sinfín de tapas para degustar juntos y de buen humor

Hay para todos los gustos: Embutidos Quesos / Mejillones a la plancha / Bacalao Calamares / Corazones de pato / Araña de cerdo / Entrecot Patatas fritas / Patatas fritas y postre.

Inscripciones hasta el 29 de junio.

L’événement Soirée Tapas Mauvezin-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Landes d’Armagnac