Soirée Tapas – Saint-Paul-Trois-Châteaux 18 juin 2025 07:00

Drôme

Soirée Tapas 1760 chemin de la Décelle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

/Pers assortiment Tapas sucrées

Date et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-18

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Venez vous laisser tenter par la cuisine végétale, colorée et gustative.

1760 chemin de la Décelle

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 62 65

English :

Let yourself be tempted by our colorful and tasty vegetarian cuisine.

German :

Lassen Sie sich von der farbenfrohen und geschmackvollen pflanzlichen Küche verführen.

Italiano :

Venite a gustare una cucina colorata, gustosa e a base vegetale.

Espanol :

Venga y deléitese con una cocina colorida, sabrosa y basada en plantas.

L’événement Soirée Tapas Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence