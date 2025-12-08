Soirée tapas à la salle des fêtes Uglas

Le Comité des Fêtes organise une sortie à la journée pour découvrir la Ronde des Crèches, un circuit de visites de crèches réalisées par des bénévoles dans huit villages du nord du Gers. Chaque village crée une crèche sur un thème commun, différent chaque année. Le thème de cette édition sera la musique.

Vous parcourrez les villages en bus pour admirer ces crèches originales, souvent installées dans l’espace public ou dans des lieux patrimoniaux. Un accompagnateur bénévole assurera les commentaires pendant la visite.

Le départ est prévu à 8h, depuis le parking de l’église. Le déjeuner se fera dans un restaurant à proximité.

Le budget prévisionnel se situe entre 45 et 55 euros par personne, en fonction du nombre d’inscrits.

Inscriptions avant le 22 novembre (délai de rigueur) au 06 11 30 11 88 ou par mail à comite.fetes.uglas@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes is organizing a day out to discover the Ronde des Crèches, a tour of cribs created by volunteers in eight villages in the north of the Gers. Each village creates a crib on a common theme, different every year. This year’s theme is music.

You’ll travel around the villages by bus to admire these original cribs, often installed in public spaces or heritage sites. A volunteer guide will provide commentary during the visit.

Departure from the church parking lot at 8am. Lunch will be at a nearby restaurant.

The estimated budget is between 45 and 55 euros per person, depending on the number of participants.

To register, please call 06 11 30 11 88 or e-mail comite.fetes.uglas@gmail.com by November 22

German :

Das Festkomitee organisiert einen Tagesausflug, um die « Ronde des Crèches » zu entdecken. Dabei handelt es sich um eine Rundreise, bei der Freiwillige in acht Dörfern im Norden des Gers Krippen besichtigen, die von ihnen selbst gestaltet wurden. Jedes Dorf gestaltet eine Krippe zu einem gemeinsamen Thema, das jedes Jahr anders ist. Das Thema dieser Ausgabe wird die Musik sein.

Sie werden mit dem Bus durch die Dörfer fahren, um diese originellen Krippen zu bewundern, die oft im öffentlichen Raum oder an Orten des Kulturerbes aufgestellt sind. Ein freiwilliger Begleiter wird während des Besuchs Kommentare abgeben.

Die Abfahrt ist um 8 Uhr vom Parkplatz der Kirche aus geplant. Das Mittagessen wird in einem nahe gelegenen Restaurant eingenommen.

Der Kostenvoranschlag liegt zwischen 45 und 55 Euro pro Person, je nach Anzahl der Teilnehmer.

Anmeldungen bis zum 22. November (Ausschlussfrist) unter 06 11 30 11 88 oder per E-Mail an comite.fetes.uglas@gmail.com

Italiano :

Il Comité des Fêtes organizza una giornata alla scoperta della Ronde des Crèches, un tour di culle create da volontari in otto villaggi del nord del Gers. Ogni villaggio crea una culla basata su un tema comune, che cambia ogni anno. Quest’anno il tema è la musica.

Si viaggerà in autobus tra i villaggi per ammirare questi originali presepi, spesso allestiti in spazi pubblici o siti del patrimonio. Una guida volontaria fornirà commenti durante la visita.

La partenza è prevista alle 8.00 dal parcheggio della chiesa. Il pranzo sarà consumato in un ristorante nelle vicinanze.

Il budget previsto è compreso tra 45 e 55 euro a persona, a seconda del numero di partecipanti.

Per iscriversi, chiamare il numero 06 11 30 11 88 o inviare un’e-mail a comite.fetes.uglas@gmail.com entro il 22 novembre (data di chiusura)

Espanol :

El Comité des Fêtes organiza una jornada para descubrir la Ronde des Crèches, un recorrido de cunas creadas por voluntarios en ocho pueblos del norte del Gers. Cada pueblo crea una cuna en torno a un tema común, que cambia cada año. El tema de este año es la música.

Recorrerá los pueblos en autobús para admirar estas originales cunas, a menudo instaladas en espacios públicos o en sitios patrimoniales. Un guía voluntario comentará la visita.

La salida tendrá lugar a las 8.00 h desde el aparcamiento de la iglesia. El almuerzo se tomará en un restaurante cercano.

El presupuesto estimado es de entre 45 y 55 euros por persona, dependiendo del número de participantes.

Para inscribirse, llame al 06 11 30 11 88 o envíe un correo electrónico a comite.fetes.uglas@gmail.com antes del 22 de noviembre (fecha límite)

