Zellenberg

Soirée Tapas & Vins

10 route du vin Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-24

Le Domaine Jean Huttard organise une soirée Tapas & Vins en présence de chef.fes invité.es…Un moment à partager en famille, entre amis, entre collègues en toute convivialité et qui fera plaisir à vos papilles.

Le Domaine Jean Huttard organisera une soirée Tapas & Vins en présence de chef.fes invité.es…

Un moment à partager en famille, entre amis, entre collègues en toutes convivialités et qui fera plaisir à vos papilles. .

10 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 49 contact@alsace-jean-huttard.fr

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English :

Domaine Jean Huttard is organizing a Tapas & Wines evening in the presence of guest chefs…A moment to share with family, friends or colleagues in a convivial atmosphere that will delight your taste buds.

L’événement Soirée Tapas & Vins Zellenberg a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr