Soirée Tapas & Vins Zellenberg
Soirée Tapas & Vins Zellenberg vendredi 26 juin 2026.
Zellenberg
Soirée Tapas & Vins
10 route du vin Zellenberg Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-24
Le Domaine Jean Huttard organise une soirée Tapas & Vins en présence de chef.fes invité.es…Un moment à partager en famille, entre amis, entre collègues en toute convivialité et qui fera plaisir à vos papilles.
Le Domaine Jean Huttard organisera une soirée Tapas & Vins en présence de chef.fes invité.es…
Un moment à partager en famille, entre amis, entre collègues en toutes convivialités et qui fera plaisir à vos papilles. .
10 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 49 contact@alsace-jean-huttard.fr
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English :
Domaine Jean Huttard is organizing a Tapas & Wines evening in the presence of guest chefs…A moment to share with family, friends or colleagues in a convivial atmosphere that will delight your taste buds.
L’événement Soirée Tapas & Vins Zellenberg a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr