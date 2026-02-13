Soirée tarot & belote, La Ruelle, Ségur-le-Château

Soirée tarot & belote Vendredi 20 février, 20h00 La Ruelle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T22:00:00+01:00

Prêt·e à subtiliser le Petit de l’équipe adverse ou à dire « Rebelote » ? Cette soirée est pour vous !

Si vous débutez, on vous apprendra les rudiments d’un pli en bonne et due forme.

Gratuit

Et pour ceux qui veulent manger, le restaurant est ouvert dès 19h !

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Prêt·e à subtiliser le Petit de l’équipe adverse ou à dire « Rebelote » ? Cette soirée est pour vous !