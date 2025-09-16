Soirée tarot Salle d’escalade Gouesnou

Soirée tarot Salle d’escalade Gouesnou mardi 16 septembre 2025.

Soirée tarot

Salle d’escalade 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou Finistère

Début : 2025-09-16 19:00:00

fin : 2025-09-16

2025-09-16

Venez défier les autres joueurs dans une ambiance conviviale autour d’un grand classique des jeux de cartes.

Tables de 4 ou 5 personnes.

Tout public.

Compris dans le prix d’entrée

Sur inscription en ligne.

Nombre de place limité. .

Salle d’escalade 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 30 90 93 19

