Soirée tarot Persac
Soirée tarot Persac samedi 21 mars 2026.
Soirée tarot
8 Route de Moulismes Persac Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Vous voulez rencontrer des joueurs de tarot confirmés ? Vous voulez apprendre à jouer au tarot ? Cette soirée est pour vous ! Bar associatif et snacking .
8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com
English : Soirée tarot
