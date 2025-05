Soirée tarte flambées – Still, 31 mai 2025 07:00, Still.

Bas-Rhin

Soirée tarte flambées Allée du Muenchhof Still Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-05-31

fin : 2025-08-30

2025-05-31

2025-06-07

2025-06-21

2025-07-26

2025-08-30

2025-09-13

Venez déguster de délicieuses tartes flambées et pizzas lors de nos soirées conviviales, ouvertes à tous ! Ambiance chaleureuse, bonne humeur et sourires garantis pour un moment de partage unique.

Le Camping aire Still accueille un prestataire de tartes flambées et de pizzas pour une soirée conviviale et gourmande !

Pour l’occasion le camping ouvre ses portes, les membres de l’association vous accueillerons à la buvette. .

Allée du Muenchhof

Still 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 98 28 96 camping.airestill@yahoo.com

English :

Come and enjoy delicious tarts flambées and pizzas at our convivial evenings, open to all! A warm atmosphere, good humor and smiles guaranteed for a unique moment of sharing.

German :

Genießen Sie köstliche Flammkuchen und Pizzen bei unseren geselligen Abenden, die für alle offen sind! Eine herzliche Atmosphäre, gute Laune und ein Lächeln sind garantiert, um einen einzigartigen Moment des Teilens zu erleben.

Italiano :

Venite a gustare deliziose crostate flambées e pizze nelle nostre serate conviviali, aperte a tutti! Un’atmosfera calorosa, buonumore e sorrisi garantiti per un momento di condivisione unico.

Espanol :

Venga a degustar deliciosas tartas flambeadas y pizzas en nuestras agradables veladas, ¡abiertas a todos! Un ambiente cálido, buen humor y sonrisas garantizadas para un momento único de convivencia.

L’événement Soirée tarte flambées Still a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig