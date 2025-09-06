Soirée tartes flambées à volonté à l’étang Momiz Weier Seppois-le-Bas

rue du RICM Seppois-le-Bas Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-06 18:00:00

fin : 2025-09-06 23:55:00

2025-09-06

Soirée tartes flambées à volonté. Renseignements et réservations au 06 71 64 75 69

L’Étang sera accessible dès 14h pour pouvoir profiter du site et du soleil.

Tartes flambées formule « à volonté »

Renseignements et réservations au 06 71 64 75 69 .

rue du RICM Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 64 75 69

English :

All-you-can-eat tartes flambées evening. Information and reservations on 06 71 64 75 69

German :

Abend Flammkuchen nach Belieben. Informationen und Reservierungen unter 06 71 64 75 69

Italiano :

Serata con tartes flambées a volontà. Informazioni e prenotazioni allo 06 71 64 75 69

Espanol :

Velada de tartas flambeadas « todo lo que puedas comer ». Información y reservas en el 06 71 64 75 69

