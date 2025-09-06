Soirée tartes flambées à volonté à l’étang Momiz Weier Seppois-le-Bas
Soirée tartes flambées à volonté à l’étang Momiz Weier Seppois-le-Bas samedi 6 septembre 2025.
Soirée tartes flambées à volonté à l’étang Momiz Weier
rue du RICM Seppois-le-Bas Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-09-06 18:00:00
fin : 2025-09-06 23:55:00
Soirée tartes flambées à volonté. Renseignements et réservations au 06 71 64 75 69
L’Étang sera accessible dès 14h pour pouvoir profiter du site et du soleil.
Tartes flambées formule « à volonté »
Renseignements et réservations au 06 71 64 75 69 .
rue du RICM Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 64 75 69
English :
All-you-can-eat tartes flambées evening. Information and reservations on 06 71 64 75 69
German :
Abend Flammkuchen nach Belieben. Informationen und Reservierungen unter 06 71 64 75 69
Italiano :
Serata con tartes flambées a volontà. Informazioni e prenotazioni allo 06 71 64 75 69
Espanol :
Velada de tartas flambeadas « todo lo que puedas comer ». Información y reservas en el 06 71 64 75 69
