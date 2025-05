Soirée tartes flambées – Bouxwiller, 17 mai 2025 18:00, Bouxwiller.

Bas-Rhin

Soirée tartes flambées 5 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

L’Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Bouxwiller vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle soirée tartes flambées ! Tartes flambées sur place ou à emporter, et surtout ambiance conviviale et gourmande garantie ! 0 .

5 Place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 33 97 adjoint.saverne@adjsp67.fr

English :

The Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Bouxwiller invites you to its traditional tartes flambées evening!

German :

Die Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Bouxwiller lädt Sie zu ihrem traditionellen Flammkuchenabend ein!

Italiano :

L’Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Bouxwiller (Associazione dei Giovani Pompieri di Bouxwiller) vi aspetta per la sua tradizionale serata di tartes flambées!

Espanol :

La Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Bouxwiller (Asociación de Jóvenes Bomberos de Bouxwiller) le espera en su tradicional velada de tartas flambeadas

L’événement Soirée tartes flambées Bouxwiller a été mis à jour le 2025-05-08 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre