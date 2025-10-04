Soirée tartes flambées Cosswiller
Soirée tartes flambées Cosswiller samedi 4 octobre 2025.
Soirée tartes flambées
rue de l’église Cosswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-10-04 18:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Grande soirée tartes flambées organisée par la Paroisse Protestante
Possibilité d’emporter les tartes flambées. 0 .
rue de l’église Cosswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 67 06 53
L’événement Soirée tartes flambées Cosswiller a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble