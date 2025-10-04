Soirée tartes flambées Cosswiller

Soirée tartes flambées Cosswiller samedi 4 octobre 2025.

Soirée tartes flambées

rue de l’église Cosswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 18:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Grande soirée tartes flambées organisée par la Paroisse Protestante

Possibilité d’emporter les tartes flambées. 0 .

rue de l’église Cosswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 67 06 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée tartes flambées Cosswiller a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble