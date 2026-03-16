Soirée tartes flambées

Chemin du Knistelberg Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28 23:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Les Jeunes Agriculteurs de Molsheim vous donnent rendez-vous à Dorlisheim pour une journée conviviale mêlant balade et gastronomie.

La journée démarre par une marche gourmande de 7km (inscription obligatoire) et pour prolonger la journée une soirée animée avec DJ Alex Pfiff aura lieu.

Pour les gourmands, des Tartes Flambées seront servies. .

Chemin du Knistelberg Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 61 46 12 ja.molsheim67@gmail.com

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English :

L’événement Soirée tartes flambées Dorlisheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig