UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Heiteren

Soirée tartes flambées Heiteren

vendredi 14 août 2026 · Heiteren

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
68600 Heiteren
Département
Haut-Rhin
Tarif

Heiteren

Soirée tartes flambées

Heiteren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-28

Sur place ou à emporter.   .

Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 17 62 79 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée tartes flambées Heiteren a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach