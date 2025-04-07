Soirée tartes flambées Neuf-Brisach

Soirée tartes flambées

11 rue de Strasbourg Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-03

Formule à volonté sur place différentes versions de tartes flambées salées avec salades verte, tartes flambées sucrées. Aussi à emporter.

Formule tartes flambées à volonté !

11 rue de Strasbourg Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 03 restaurant@alsace2roses.com

English :

All-you-can-eat formula on the spot: different versions of savoury flambé tarts with green salads, sweet flambé tarts. Also to take away.

