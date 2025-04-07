Soirée tartes flambées Neuf-Brisach
Soirée tartes flambées Neuf-Brisach vendredi 3 avril 2026.
Soirée tartes flambées
11 rue de Strasbourg Neuf-Brisach Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-30
2026-04-03
Formule à volonté sur place différentes versions de tartes flambées salées avec salades verte, tartes flambées sucrées. Aussi à emporter.
Formule tartes flambées à volonté ! .
11 rue de Strasbourg Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 03 restaurant@alsace2roses.com
English :
All-you-can-eat formula on the spot: different versions of savoury flambé tarts with green salads, sweet flambé tarts. Also to take away.
