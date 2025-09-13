Soirée tartes flambées Saverne

Soirée tartes flambées Saverne samedi 13 septembre 2025.

Soirée tartes flambées

1 rue Ruth Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13 18:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Soirée tartes flambes organisée par l’I.M.E Le Rosier Blanc. .

1 rue Ruth Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 25 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée tartes flambées Saverne a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme de Saverne et sa région