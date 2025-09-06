Soirée tartes flambées Seppois-le-Bas

Soirée tartes flambées Seppois-le-Bas samedi 6 septembre 2025.

Soirée tartes flambées

rue du Stade Seppois-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 18:00:00

fin : 2025-09-06 21:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Soirée tartes flambées sur place ou à emporter. Sur réservation uniquement au 06 01 15 71 99. Buvette

Le FC Seppois organise une soirée tartes flambées, sur place ou à emporter, uniquement sur réservation au 06 01 15 71 99.

Buvette .

rue du Stade Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 6 01 15 71 99

English :

Tart flambé evening on site or to take away. By reservation only: 06 01 15 71 99. Refreshment bar

German :

Flammkuchenabend vor Ort oder zum Mitnehmen. Nur mit Reservierung unter 06 01 15 71 99. Getränke

Italiano :

Serata di crostate flambé sul posto o da asporto. Solo su prenotazione al numero 06 01 15 71 99. Bar di ristoro

Espanol :

Tarta flambeada por la noche en el establecimiento o para llevar. Reservas en el 06 01 15 71 99. Bar de refrescos

L’événement Soirée tartes flambées Seppois-le-Bas a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme du Sundgau