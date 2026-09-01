AGENDA · Wangen
Soirée tartes flambées Wangen
samedi 19 septembre 2026 · Wangen
Informations pratiques
Wangen
Soirée tartes flambées
rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Soirée tartes flambées organisée par « Des Wangemer Essel » à l’occasion des journées du patrimoine le samedi 19 septembre 2026 dès 18h à la salle des fêtes de Wangen. .
rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est cercle.histoire.wangen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée tartes flambées Wangen a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
À voir aussi à Wangen (Bas-Rhin)
- Journées Européennes du Patrimoine visite de Wangen Wangen 18 septembre 2026
- Journées du patrimoine 2026 à Wangen » Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer « , Le jardin de l’Abbesse, Wangen 19 septembre 2026
- Le Bärr Nomade Wangen 2 octobre 2026