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AGENDA · Wangen

Soirée tartes flambées Wangen

samedi 19 septembre 2026 · Wangen

Soirée tartes flambées Wangen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
rue des Vignerons
Ville
67520 Wangen
Département
Bas-Rhin
Tarif

Wangen

Soirée tartes flambées

rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Soirée tartes flambées organisée par « Des Wangemer Essel » à l’occasion des journées du patrimoine le samedi 19 septembre 2026 dès 18h à la salle des fêtes de Wangen.   .

rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est   cercle.histoire.wangen@gmail.com

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English :

L’événement Soirée tartes flambées Wangen a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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