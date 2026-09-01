Informations pratiques

Wangen

Soirée tartes flambées

rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soirée tartes flambées organisée par « Des Wangemer Essel » à l’occasion des journées du patrimoine le samedi 19 septembre 2026 dès 18h à la salle des fêtes de Wangen. .

rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est cercle.histoire.wangen@gmail.com

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English :

L’événement Soirée tartes flambées Wangen a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble