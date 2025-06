Soirée Tartes flambées Rue de la République Yutz 4 juillet 2025 18:00

Moselle

Soirée Tartes flambées Rue de la République Aéroparc Yutz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 22:00:00

2025-07-04

Venez déguster une bonne tarte flambée à l’Aeroparc !Tout public

Rue de la République Aéroparc

Yutz 57970 Moselle Grand Est

English :

Come and enjoy a tarte flambée at the Aeroparc!

German :

Genießen Sie einen leckeren Flammkuchen im Aeroparc!

Italiano :

Venite a gustare una deliziosa tarte flambée all’Aeroparc!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de una deliciosa tarte flambée en el Aeroparc!

L’événement Soirée Tartes flambées Yutz a été mis à jour le 2025-06-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME