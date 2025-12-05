Soirée tartiflette à bord Port Lalande Castelmoron-sur-Lot

Soirée tartiflette à bord

Port Lalande Embarcadère Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Les Croisières du Lot vous invitent à une soirée gourmande !

Menu tartiflette, salade, tarte aux pommes, café.

Réservation minimum 48h à l’avance.

Port Lalande Embarcadère Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 11 16 50 contact@lescroisieresdulot.fr

English : Soirée tartiflette à bord

Croisières du Lot invites you to a gourmet evening!

Menu: tartiflette, salad, apple pie, coffee.

Minimum reservation 48 hours in advance.

German : Soirée tartiflette à bord

Die Croisières du Lot laden Sie zu einem Feinschmeckerabend ein!

Menü: Tartiflette, Salat, Apfelkuchen, Kaffee.

Reservierung mindestens 48 Stunden im Voraus.

Italiano :

Croisières du Lot vi invita a una serata gourmet!

Menu: tartiflette, insalata, torta di mele, caffè.

Prenotazione minima con 48 ore di anticipo.

Espanol : Soirée tartiflette à bord

Croisières du Lot le invita a una velada gastronómica

Menú: tartiflette, ensalada, tarta de manzana, café.

Reserva mínima con 48 horas de antelación.

