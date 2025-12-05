Soirée tartiflette à bord Port Lalande Castelmoron-sur-Lot
Soirée tartiflette à bord Port Lalande Castelmoron-sur-Lot vendredi 5 décembre 2025.
Soirée tartiflette à bord
Port Lalande Embarcadère Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Les Croisières du Lot vous invitent à une soirée gourmande !
Menu tartiflette, salade, tarte aux pommes, café.
Réservation minimum 48h à l’avance.
Port Lalande Embarcadère Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 11 16 50 contact@lescroisieresdulot.fr
English : Soirée tartiflette à bord
Croisières du Lot invites you to a gourmet evening!
Menu: tartiflette, salad, apple pie, coffee.
Minimum reservation 48 hours in advance.
German : Soirée tartiflette à bord
Die Croisières du Lot laden Sie zu einem Feinschmeckerabend ein!
Menü: Tartiflette, Salat, Apfelkuchen, Kaffee.
Reservierung mindestens 48 Stunden im Voraus.
Italiano :
Croisières du Lot vi invita a una serata gourmet!
Menu: tartiflette, insalata, torta di mele, caffè.
Prenotazione minima con 48 ore di anticipo.
Espanol : Soirée tartiflette à bord
Croisières du Lot le invita a una velada gastronómica
Menú: tartiflette, ensalada, tarta de manzana, café.
Reserva mínima con 48 horas de antelación.
