Soirée Tartiflette à Cajarc

Salle F.Sagan,1 Rue de la Cascade Cajarc Lot

Tarif : – – 18 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée conviviale autour d’un menu composé de salade, tartiflette et croustade, accompagnée d’une buvette avec bières locales. L’ambiance sera assurée par un DJ en fin de soirée.

Salle F.Sagan,1 Rue de la Cascade Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 62 36 05 12

English :

Friendly evening with a menu of salad, tartiflette and croustade, accompanied by a refreshment bar with local beers

L’événement Soirée Tartiflette à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Figeac