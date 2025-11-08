Soirée tartiflette à Coulon rue Gabriel Auchier Coulon
Soirée tartiflette à Coulon samedi 8 novembre 2025.
rue Gabriel Auchier Salle des fêtes Coulon Deux-Sèvres
L’association Coul’Song vous propose une soirée tartiflette à Coulon le 8 novembre à 19h30 à la salle des fêtes.
19€/personne. Sur inscription obligatoire jusqu’au 3 novembre au 06 18 21 41 42 .
rue Gabriel Auchier Salle des fêtes Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 21 41 42
