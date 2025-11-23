Soirée Tartiflette à Saint-Didier-la-Forêt Domaine de la Rivière Saint-Didier-la-Forêt

Soirée Tartiflette à Saint-Didier-la-Forêt

Centre Équestre EYWA

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Réchauffez-vous avec une soirée Tartiflette ! Dégustez ce plat gourmand accompagné de saucisse, crêpe et café au Centre Équestre Eywa. Réservez vite ! Ambiance conviviale garantie.

Domaine de la Rivière Centre Équestre EYWA Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 49 07 79 association.ce.eywa@gmail.com

English :

Warm up with a Tartiflette evening! Enjoy this gourmet dish with sausage, crêpe and coffee at the Centre Equestre Eywa. Book now! Friendly atmosphere guaranteed.

German :

Wärmen Sie sich mit einem Tartiflette-Abend auf! Genießen Sie dieses Feinschmeckergericht mit Wurst, Crêpe und Kaffee im Eywa-Reitzentrum. Reservieren Sie schnell! Gesellige Atmosphäre garantiert.

Italiano :

Riscaldatevi con una serata Tartiflette! Godetevi questo piatto gourmet con salsiccia, crêpe e caffè al Centre Equestre Eywa. Prenotate subito! Atmosfera amichevole garantita.

Espanol :

¡Entre en calor con una velada Tartiflette! Disfrute de este plato gourmet con salchicha, crêpe y café en el Centre Equestre Eywa. ¡Reserve ya! Ambiente acogedor garantizado.

